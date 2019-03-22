«Никому не позволю себя оклеветать»: Семеренко о лишении титула «Мисс Москва-2018»

Лишенная титула «Мисс Москва-2018» Алеся Семеренко прокомментировала ситуацию с лишением короны а своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что директор конкурс Татьяна Андреева-Фальк заявила, что Семеренко вернула корону организатором в поврежденном виде. Также Андреева-Фальк заявила, что победительница ни разу не посетила благотворительные мероприятия, на которых обязана участвовать по договору.

«Я никому не позволю себя оклеветать. Сломала корону? Ну вы серьезно? И "заметили" это только спустя 3 месяца после финала!?», - написала в соцсети экс-победительница конкурса «Мисс Москва-2018».

По словам Семеренко, она лично отвезла корону в офис, где ее «благополучно приняли». Также девушка отметила, что этому есть видеоподтверждение.

«Не была ни на одном мероприятии? Которых не было? О каких вообще мероприятиях идет речь?» - заявила в Instagram победительница конкурса.

Как заявила девушка, ее никуда не звали. На обвинения организаторов, в том, что она не выходила на связь, Семеренко ответила, что связи ее не было всего неделю из-за сломанного телефона.

«Вранье! Причина совсем иная, о которой я бы не хотела говорить. Скажу только, что есть кое-кто, кому глаза мозолит моя корона», - написала экс-победительница конкурса «Мисс Москва-2018».

Девушка также заявила, что она достойна этой победы и поблагодарила всех причастных за «хайп».

«Клевета-это такой грязный прием, который частенько используют в конкурентной борьбе или как месть за что-то. А вообще спасибо за хайп. Предложений по съемкам и рекламе прибавилось», - отметила Семеренко.

Ранее сообщалось, что победительницу конкурса лишили короны и титула впервые за всю историю конкурса «Мисс Москва».