В Кремле прокомментировали призывы Трампа о признании Голан частью Израиля

Заявления американского президента Дональда Трампа о признании Голанских высот израильской территорией не способствуют урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, а наоборот, дестабилизируют ее. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Подобные призывы могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. В любом случае сама по себе такая идея никоим образом не способствует целям и задачам ближневосточного урегулирования», - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, в Москве очень надеются, что слова Трампа «так и останутся призывом».

Ранее президент США заявил, что намерен признать Голанские высоты частью Израиля, за что ему выразил благодарность глава израильского правительства. В Дамаске заявления Трампа назвали безответственным и высокомерным. А в Евросоюзе подчеркнули, что будут считать Голаны оккупированной Израилем территорией.

Напомним, принадлежащие Сирии с 1944 года Голаны в 1967 году Израиль захватил в ходе Шестидневной войны. Израильский парламент в 1981 году юридически включил Голаны в состав государства, что Совбез ООН признал незаконной аннекцией.