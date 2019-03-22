Таможенники обнаружили культурные ценности времен царской России в тайнике поезда

Брянские таможенники нашли за обшивкой одного из купе поезда Кишинев - Москва культурные ценности времен царской России. Об этом рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Из 18 обнаруженных предметов 12 признали объектами культурной ценности - это четыре Георгиевских креста времен царской России из золота и серебра и восемь памятных знаков СССР. Самым ценным предметом советских времен оказался серебряный орден «Трудовое Красное Знамя» Армянской ССР.

Кроме того, в коллекции оказались современные копии двух настольных медалей из золота - «В память освящения в Санкт-Петербурге Собора всех учебных заведений» и «В память сооружения памятника императору Александру II в здании Санкт-Петербургской биржи».

В ФТС уточнили, что перевоз коллекции осуществлял гражданин Молдавии. Общая стоимость находок составляет 450 тысяч рублей.

За сокрытие товаров от таможенного контроля возбуждено уголовное дело. Мужчине грозят крупный штраф и конфискация всех объектов.