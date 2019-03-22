После ЧП на химзаводе в Китае рабочих снесло мощной взрывной волной: видео

В Сети опубликовано видео, на котором зафиксированы взрыв на химзаводе в Яньчэн в Китае и последующая за ним взрывная волна.

Видно, как она практически сбила с ног рабочих, стоящих у окна в здании, и выбила окна. При этом здание, в котором были рабочие, находилось примерно в километре от эпицентра взрыва.

Как сообщает South China Morning Post, рабочие оказались в ловушке под завалами после того, как прошла ударная волна и многие конструкции оказались уничтожены. Многие из них выбегали из зданий в крови. Газета The Yangtse Evening Post пишет, что окна были разбиты и в школах, и в детсадах, автомобили были покорежены. Большое количество людей пострадало от летящих обломков.

Завод с химикатами компании «Цзянсу тяньцзяи» в химическом промышленном парке города Яньчэн загорелся 21 марта, возгорание спровоцировало мощный взрыв, в результате которого погибло почти 50 человек, еще около 640 пострадали, из них более 30 находятся в критическом состоянии.

Издание Thepaper.cn отмечает, что на месте происшествия находились 176 пожарных машин и 928 пожарных. Они спасли как минимум 31 человека, получившего серьезные ранения.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал выяснить причины, по которым произошел взрыв на химзаводе. В местных СМИ без указаний источников сообщается, что число жертв возросло до 47.