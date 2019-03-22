СК РФ: у Ми-8 обломился хвост при жесткой посадке на Ямале

Следственный комитет России проводит проверку по факту жесткой посадки пассажирского вертолета Ми-8 на Ямале.

Как сообщили в СК РФ, судно выполнявшее рейс «Надым-Нори-Ныда-Кутопьюган-Надым», приземлилось в поселке Нори. В результате у вертолета обломился хвост.

На борту находились 23 человека – 20 пассажиров и три члена экипажа. Никто не пострадал.

Причины инцидента станут известны после проверки.