СК РФ: у Ми-8 обломился хвост при жесткой посадке на Ямале
По факту жесткой посадки вертолета в ЯНАО проводится проверка.
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Следственный комитет России проводит проверку по факту жесткой посадки пассажирского вертолета Ми-8 на Ямале.
Как сообщили в СК РФ, судно выполнявшее рейс «Надым-Нори-Ныда-Кутопьюган-Надым», приземлилось в поселке Нори. В результате у вертолета обломился хвост.
На борту находились 23 человека – 20 пассажиров и три члена экипажа. Никто не пострадал.
Причины инцидента станут известны после проверки.