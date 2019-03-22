В МИД Греции осудили нападение на консульство России в Афинах

Правительство Греции осуждает нападение на российское консульство в Афинах. Об этом заявил глава МИД Греции Георгий Катругалос РИА Новости.

«Греция - безопасная страна. Но здесь, как и во всех странах мира, случаются отдельные неприемлемые нападения, подобные тому, которое произошло возле российского консульства сегодня утром», - сказал он.

Катругалос заявил, что он связался с российским посольством, чтобы осудить нападение и заверить, что будут приняты меры, которые будут направлены на то, чтобы такие «неприемлемые инциденты» не повторялись.

Министр отметил, что между Россией и Грецией «очень дружеские отношения».

Напомним, в ночь на пятницу двое неизвестных людей на мотоцикле, проезжая рядом с консульским отделом посольства России в Афинах, кинули гранату в полицейскую будку. При инциденте никто не пострадал.