Появились кадры с места жесткой посадки Ми-8 в ЯНАО

Появились кадры из села Нори, где жесткую посадку совершил пассажирский вертолет Ми-8. На них видно, что у машины оторван хвост.

Судно, принадлежавшее авиакомпании «Ямал», вылетело в первой половине дня из города Надым, однако не достигло точки назначения.

На борту находились 23 человека - 20 пассажиров и три члена экипажа. В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры ожидают новый борт.

Причины произошедшего на настоящий момент неизвестны. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.