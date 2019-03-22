Появились кадры с места жесткой посадки Ми-8 в ЯНАО
У совершившего жесткую посадку на Ямале вертолета оторвало хвост.
© Фото: zloynadym, ЧП Ямал, Вконтакте
Появились кадры из села Нори, где жесткую посадку совершил пассажирский вертолет Ми-8. На них видно, что у машины оторван хвост.
Судно, принадлежавшее авиакомпании «Ямал», вылетело в первой половине дня из города Надым, однако не достигло точки назначения.
На борту находились 23 человека - 20 пассажиров и три члена экипажа. В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры ожидают новый борт.
Причины произошедшего на настоящий момент неизвестны. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.