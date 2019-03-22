Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Появились кадры с места жесткой посадки Ми-8 в ЯНАО

Дарья Михалина
12:13 22.03.2019
У совершившего жесткую посадку на Ямале вертолета оторвало хвост.
© Фото: zloynadym, ЧП Ямал, Вконтакте

Появились кадры из села Нори, где жесткую посадку совершил пассажирский вертолет Ми-8. На них видно, что у машины оторван хвост.

Картинка

Судно, принадлежавшее авиакомпании «Ямал», вылетело в первой половине дня из города Надым, однако не достигло точки назначения.

На борту находились 23 человека - 20 пассажиров и три члена экипажа. В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры ожидают новый борт.

Причины произошедшего на настоящий момент неизвестны. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.03.2019, 08:37
National Interest: ВМС США утилизируют самые большие боевые корабли
Дата22.03.2019, 09:23
Поиск и уничтожение целей: экипажи Ту-142 провели учения в небе над Вологдой
Дата21.03.2019, 08:09
Тарасова и Морозов взяли серебро в парном катании на чемпионате мира
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата21.03.2019, 21:50
Новейший ИЛ-76 будет передан ВКС РФ на следующей неделе
Дата20.03.2019, 07:40
Рассекречены документы о преступлениях на территории Эстонии в 1941-1945 годах
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:46 Спорт
Сборная России поблагодарила фанатов за поддержку в матче с Бельгией
12:17 В стране и мире
Видео
В МИД Греции осудили нападение на консульство России в Афинах
12:13 В стране и мире
Видео
Появились кадры с места жесткой посадки Ми-8 в ЯНАО
12:08 В стране и мире
Видео
Сбежавший из изолятора убил ножом полицейского в Татарстане: видео
11:40 В стране и мире
Представитель Началовой огласила официальную причину смерти певицы
События дня
События дня
Крымская весна
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Битва разъяренного морского льва и акулы попала на видео
Видео
Японка покорила россиян исполнением хита Пугачевой «Миллион алых роз»
Видео
Жуткий морской обитатель: на пляже в США нашли странную рыбу
Видео
Юлию Началову проводили в последний путь аплодисментами
Видео
Михайлов о Началовой: я очень любил ее, не хочу судить
Видео
Высший пилотаж на новейших Су-34 в небе над Уралом: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.