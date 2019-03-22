Сбежавший из изолятора убил ножом полицейского в Татарстане: видео

В Нижнекамске сбежавший из изолятора временного содержания мужчина атаковал с холодным оружием сотрудника полиции, сообщает телеканал НТР 24.

В местных социальных сетях утверждают, что заключенному удалось бежать из изолятора временного содержания.

Мужчина ранил в горло сотрудника полиции, пытавшегося его остановить, возле здания районного управления МВД. Затем беглец напал на второго сотрудника полиции, ему пришлось открыть стрельбу по нападавшему. Как пишет ТАСС, мужчина был ликвидирован.

В результате произошедшего сотрудник правоохранительных органов скончался от потери крови.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося: устанавливают личность напавшего, как ему удалось сбежать из ИВС и как у него оказалось холодное оружие.