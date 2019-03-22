Москвичей призывают пересесть на метро из-за метели

Московским автомобилистам посоветовали временно пересесть на метро из-за непогоды, разыгравшейся в столице в пятницу, 22 марта. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

«Если думаете, на чем сегодня ехать, не думайте - на Московском метрополитене. В Москве сильный снегопад, плохая видимость и успевшие переобуться на летнюю резину», - следует из сообщения в Twitter.

Отмечается, что весь день на дорогах ожидаются пробки.

В случае необходимости использования личного транспорта автомобилистам посоветовали быть аккуратнее и держать дистанцию.

Сегодня, 22 марта, в Москве будет идти мокрый снег с дождем. По данным синоптиков, выпадет как минимум 8-9 миллиметров или 25% месячной нормы осадков.

Также ожидаются сильные порывы ветра до 12-17 метров в секунду.