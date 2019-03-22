Представитель Началовой огласила официальную причину смерти певицы

Представитель певицы Юлии Началовой Анна Исаева опровергла информацию о том, что артистка боролась с раком.

Ранее друг Началовой рассказал, что у певицы диагностировали онкозаболевание - лимфому. Как рассказала Исаева, он неправильно понял слова артистки.

«Такого диагноза нет. Проводили вскрытие, рака нет. Причина - сепсис, она не пережила вторую волну сепсиса», - рассказала представитель Началовой «МК».

Врач Василий Шуров, который занимался лечением Началовой, заявил, что он ничего не знает про якобы обнаруженный у певицы рак. При этом Шуров добавил, что от онкологии «так резко не умирают».

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Как заявил отец артистки, причиной смерти стала остановка сердца, которая была вызвана воспалительным процессом. Началову похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве.