Лавров рассказал про мотивы действий НАТО в Югославии

Россия делала все возможное, чтобы остановить бомбардировку Югославии странами НАТО в 1999 году, однако США нужна была ситуация, которая развалит страну. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для документального фильма «Разворот над Атлантикой» на телеканале НТВ.

По его словам, во многом благодаря российской инициативе в регионе появилась миссия ОБСЕ. После чего Штаты попытались выдвинуть ультиматум и заставить Слободана Милошевича уйти в отставку.

«У Вашингтона появилось искушение взять ситуацию во всем мире под свой полный контроль, отходить от принципов согласования подходов к международным проблемам на основе Устава ООН и решать все возникающие вопросы таким образом, чтобы доминировать во всех регионах мира. Безусловно, югославская история была связана и с желанием продвигать НАТО на Восток, поближе к границам РФ», - подчеркнул дипломат.

Напомним, авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года, в результате которых, по оценкам Сербии, погибли 2,5 тысяч человек и пострадали 12,5 тысяч человек. А материальный ущерб составил от 30 до 100 млрд долларов.

Министр иностранных дел России также сравнил организацию провокации в селе Рачак 15 января 1999 года в ходе военного конфликта между полицией Югославии и албанскими сепаратистами с действиями «Белых касок» в Сирии.

По мнению Лаврова, сейчас в мире наблюдаются последствия тех событий. После развала Югославии американцы взяли курс на разрушение международного права и навязывание своих правил, что особенно проявилось в действиях США на Ближнем Востоке.