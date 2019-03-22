Массовое ДТП с участием около 30 машин произошло на севере Петербурга

Крупное ДТП произошло в Санкт-Петербурге на Ушаковском мосту. Там столкнулись около 30 автомобилей.

Кадры с места аварии появились в Сети.

Отмечается, что на месте ЧП образовалась крупная пробка. Затор растянулся на несколько километров. Водителей просят выбирать маршрут в обход участка, где произошло столкновение.

Все подробности инцидента уточняются.