Массовое ДТП с участием около 30 машин произошло на севере Петербурга
Авария парализовала движение по Ушаковскому мосту, вызвав пробку длиной в несколько километров.
© Видео: spb_today, Вконтакте © Фото: spb_today, Вконтакте
Крупное ДТП произошло в Санкт-Петербурге на Ушаковском мосту. Там столкнулись около 30 автомобилей.
Кадры с места аварии появились в Сети.
Отмечается, что на месте ЧП образовалась крупная пробка. Затор растянулся на несколько километров. Водителей просят выбирать маршрут в обход участка, где произошло столкновение.
Все подробности инцидента уточняются.