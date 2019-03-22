Опубликовано новое видео мощного взрыва на химзаводе в Китае

В Сети появилась новая видеозапись, на которой зафиксирован момент взрыва на химическом заводе в Яньчэн на востоке Китая, в результате которого погибли почти 50 человек, еще 640 пострадали. Среди них более 30 находятся в критическом состоянии.

На кадрах видно, как горит завод с химикатами, после чего происходит мощный взрыв и огромные клубы с огнем и дымом поднимаются в воздух.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал направить максимум усилий для спасения людей и ликвидации опасности после ЧП, а также выяснить, по какой причине произошел взрыв на химзаводе. По его словам, в последнее время в Китае произошло несколько аварий, имеющих отношение к обеспечению безопасности на производствах.

Как сообщает South China Morning Post, из района взрыва власти эвакуировали около 4000 людей, из которых 3000 – сотрудники предприятий. Кроме того, в районе также не работают детсады и школы, пока специалисты проверяют состояние воздуха и воды на наличие вредных веществ.

Власти провинции Цзянсу распорядились временно приостановить работу всех 68 предприятий, расположенных в химическом промышленном парке.

Напомним, взрыв произошел 21 марта на предприятии «Цзянсу тяньцзяи» в химическом промышленном парке Яньчэна. Невероятно мощный взрыв почувствовали даже в 5 км от места ЧП, ударной волной выбило стекла в домах в районе. Как заявил мэр города Яньчэн Цао Лубао, жертвами трагедии стали 44 человека.