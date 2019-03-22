Битва разъяренного морского льва и акулы попала на видео

В США женщина стала свидетельницей того, как морской лев набросился на леопардовую акулу.

Инцидент произошел в одной из бухт города Сан-Франциско. Видео с места опубликовали в Сети.

«Это был момент будто из National Geographic», - передает Daily Mail слова свидетельницы.

По словам ветеринара доктора Центра морских млекопитающих доктора Кары Филд, морские львы известны тем, что охотятся за мелкими акулами. В свою очередь леопардовые акулы часто питаются млекопитающими.