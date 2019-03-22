Битва разъяренного морского льва и акулы попала на видео
В Центре морских млекопитающих пояснили, что морские львы регулярно охотятся за мелкими акулами.
© Видео: Tori Gorman , Facebook © Фото: South End Rowing Club, Facebook
В США женщина стала свидетельницей того, как морской лев набросился на леопардовую акулу.
Инцидент произошел в одной из бухт города Сан-Франциско. Видео с места опубликовали в Сети.
«Это был момент будто из National Geographic», - передает Daily Mail слова свидетельницы.
По словам ветеринара доктора Центра морских млекопитающих доктора Кары Филд, морские львы известны тем, что охотятся за мелкими акулами. В свою очередь леопардовые акулы часто питаются млекопитающими.
«Калифорнийские морские львы - это дикие животные. Они могут быть непредсказуемыми»,- добавила доктор.