Траволта назвал любимых представителей русского искусства

Американский актер Джон Траволта заявил, что России есть, чем гордиться, ведь в нашей стране - лучшие художники, писатели, артисты. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Лучшие художники, артисты, писатели, лучшая музыка, балет - все, что угодно! Это все Россия! Это невозможно отрицать. И если кто-то это отрицает или игнорирует - это же глупо», - подчеркнул он.

Траволта сказал, что «в России основа всего - все самое прекрасное». Голливудская звезда признался, что любит читать произведения Антона Чехова и Федора Достоевского, предпочитает картины Василия Кандинского и Казимира Малевича. А если говорить о классическом танце, то он восторгается мастерством Джорджа Баланчина, Рудольфа Нуриева и Михаила Барышникова.

Джон Траволта не забыл напомнить, что его мама училась по системе Станиславского.

«У вас так много великолепных театральных приемов, на которых нужно учиться, и я это делал», - добавил актер.

Напомним, Джон Траволта прибыл в Москву специально для вручения премии в области классического искусства BraVo. Именно в столице он признался, что должен был сыграть обаятельного миллиардера в «Красотке» вместо Ричарда Гира.