В МИД РФ назвали заявление Трампа о Голанских высотах прямым нарушением решений ООН

Изменение статуса Голанских высот в обход Совета безопасности - это прямое нарушение решений ООН. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM».

«Остается неизменной наша оценка противоправного характера решения Израиля о распространении его суверенитета на Голанские высоты, принятого в качестве основного закона в 1981 году», - процитировали РИА Новости Захарову.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что наступило время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

На его заявления отреагировали в Евросоюзе - там сообщили, что отказываются признать высоты частью Израиля. С таким же заявлением выступила Турция.

Голанские высоты до 1967 года были частью Сирии, но во время Шестидневной войны Израилем была оккупирована их западная часть, а позднее провозгласил данный участок своей суверенной территорией. Совбез ООН это решение не признал. И многократно выступал с призывом вернуть Голаны Сирии.