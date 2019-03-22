Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в ЯНАО
На борту находились 20 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал.
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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, в селе Нори. Об этом «Звезде» рассказали в ГУ МЧС по региону.
Судно, вылетевшее из города Надым, принадлежит авиакомпании «Ямал».
Всего на его борту находились 23 человека. Никто из них не пострадал.
«Сотрудники МЧС к данному инциденту не привлекались», - заявил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу Иван Скиданов.
Причины произошедшего не приводятся.