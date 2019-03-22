Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в ЯНАО

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, в селе Нори. Об этом «Звезде» рассказали в ГУ МЧС по региону.

Судно, вылетевшее из города Надым, принадлежит авиакомпании «Ямал».

Всего на его борту находились 23 человека. Никто из них не пострадал.

«Сотрудники МЧС к данному инциденту не привлекались», - заявил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу Иван Скиданов.

Причины произошедшего не приводятся.