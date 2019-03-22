Компания Boeing лишилась контракта на миллиарды долларов из-за Boeing 737 MAX 8

Авиакомпания Garuda Indonesia аннулировала заказ на закупку 49 самолетов Boeing 737 MAX 8. Соответствующее письмо уже было направлено руководству Boeing.

«Пассажиры Garuda утратили доверие и не хотят летать на Boeing 737 MAX», - цитирует представителя индонезийского перевозчика Financial Times.

Всего Garuda Indonesia планировала закупить 50 лайнеров. Сумма сделки составила бы 4,9 миллиардов долларов.

На настоящий момент один Boeing 737 MAX находится в авиапарке перевозчика. Он был приобретен за 26 миллионов долларов.

Безопасность Boeing-737 Max была поставлена под сомнение после того, как два самолета этой модели потерпели крушение за последние полгода.