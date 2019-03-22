ФСБ проводит обыски по делу о хищениях гособоронзаказа в Москве, Петербурге и Липецке

Федеральная служба безопасности России проводит обыски в Москве, Петербурге и Липецке по делу о хищениях средств представителями станкостроительных предприятий в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщили «Звезде» в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по фактам хищений станкостроителями Липецкой области средств федерального бюджета. При этом сумма ущерба не указывается.

«ФСБ РФ совместно с МВД России в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета, выделенных в рамках реализации государственного оборонного заказа, а также федеральных целевых программ по поддержке ОПК и промышленности, реализуются следственные действия в Липецке, Петербурге и Москве», - говорится в сообщении.

Отмечается, что изымаются документация, носители информации и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.