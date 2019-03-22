Неизвестные бросили гранату у российского консульства в Греции

В Афинах двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского консульства в Греции.

Инцидент произошел в ночное время, когда злоумышленники на мотоцикле бросили взрывное устройство в будку правоохранителей.

В результате атаки никто не пострадал, а граната не взорвалась, сообщает Breaking the News.

Личности преступников не были установлены. Местные власти сообщили, что сгоревший мотоцикл был найден позже.

Место происшествия было оцеплено, там работают специалисты.