Неизвестные бросили гранату у российского консульства в Греции
В результате атаки никто не пострадал.
© Видео: mike papas, Youtube © Фото: Marios Lolos, Xinhua, Globallookpress
В Афинах двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского консульства в Греции.
Инцидент произошел в ночное время, когда злоумышленники на мотоцикле бросили взрывное устройство в будку правоохранителей.
В результате атаки никто не пострадал, а граната не взорвалась, сообщает Breaking the News.
Личности преступников не были установлены. Местные власти сообщили, что сгоревший мотоцикл был найден позже.
Место происшествия было оцеплено, там работают специалисты.