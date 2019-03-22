Траволта признался, что вместо Ричарда Гира в «Красотке» должен был быть он

Голливудский актер Джон Траволта, прибывший в Москву для участия в церемонии вручения премии BraVo, признался, что сценарий «Красотки» писали специально для него, однако актер отказался от съемок в фильме и главная роль досталась его коллеге Ричарду Гиру.

Траволта рассказал РИА Новости, что всего фильмов, в которых сыграл вместо него Гир, было шесть, один из которых - мюзикл «Чикаго».

«У нас с ним (Гиром) шесть фильмов, в которых он сыграл, а я отказался. Это "Дни жатвы", "Американский жиголо", "Офицер и джентльмен". "Красотку" прямо для меня писали, но мои менеджеры были против, чтобы я там играл», - сказал звезда «Криминального чтива».

Американский актер Джон Траволта за свою жизнь исполнил более 70 ролей. Среди самых известных - роли в лентах «Без лица», «Бриолин», «Лихорадка субботнего вечера», «Феномен» и тарантиновский фильм «Криминальное чтиво».

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков провел вечер в компании американского актера Джона Траволты на гала-ужине для гостей премии BraVo.