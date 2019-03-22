«Пусть донашивают»: лишенная титула «Мисс Москва» испортила корону

Лишенная титула «Мисс Москва-2018» Алеся Семеренко должна была вернуть организаторам корону, венец она отдала в поврежденном виде, сообщает сайт «Комсомольской правды».

По словам директора конкурса Татьяны Андреевой-Фальк, победительница ни разу не посетила благотворительных мероприятий, до нее было невозможно дозвониться. Женщина отметила, что Семеренко и до конкурса почти не приходила на репетиции и ее даже хотели выгнать до финала.

«Важно, чтобы к красоте еще что-то прилагалось. А когда на все, кроме красоты, наплевать, становится неприятно», - сказала Андреева-Фальк.

Директор конкурса поделилась, что дорогую корону девушка отдала с трудом, причем, в сломанном состоянии.

«Еле-еле удалось забрать у нее корону. Она сломана, ремонту подлежит. Корона дорогая: из серебра с позолотой, с полудрагоценными камнями», - сказала она.

Лишенная красивого звания Алеся прокомментировала случившееся в соцсетях. По ее словам, никаких мероприятий не было, а корону она не портила.

«Сломала корону? вы серьезно? И "заметили" это только спустя 3 месяца после финала», - написала она в Instagram.

Семеренко призналась, что причина оказалась совсем не той, о которой пишут журналисты, а завоеванную победу у нее все равно никто не сможет отнять.

«Причина совсем иная, о которой я бы не хотела говорить. Скажу только, что есть кое-кто, кому глаза мозолит моя корона. Ну, если так легче, хорошо, пусть донашивает корону Поленова», - добавила столичная красавица.

Ранее сообщалось, что победительницу конкурса «Мисс Москва-2018», лишили титула и короны из-за несоблюдений условий договора.