Венгрия получит российский газ в 2020 году в обход Украины

Россия поставит в Венгрию газ в 2020 году в обход Украины, даже если Москва с Киевом не смогут достигнуть договоренностей о транзите голубого топлива в ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Питер Сийярто, сказано на сайте МИД Венгрии.

«Сегодня глава "Газпрома" и я заключили соглашение относительно гарантий поставок в Венгрию природного газа независимо от того, будет ли заключено транзитное соглашение между Россией и Украиной», - подчеркнул Сийярто.

Министр отметил, что Венгрия рассчитывает на поставки газа по «Турецкому потоку» уже во второй половине 2021 года. Будапешт закупает часть газа через Австрию, а также сотрудничает с болгарскими и сербскими коллегами.

В конце 2019 года истекает действующий контракт на транзит российского голубого топлива через Украину. Все стороны проводят переговоры с Еврокомиссией по данному вопросу. По мнению ЕК, следующий договор должен быть подписан на срок более 10 лет, а объем газа быть «привлекательным».

В пресс-релизе «Газпрома» сказано, что в 2018 году Будапешт увеличил импорт топлива, поставленного Россией, на почти 10%. По предварительным данным, с 1 января по 20 марта нынешнего года компания поставила в Венгрию около 1,3 млрд куб. м газа.