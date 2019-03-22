National Interest: ВМС США утилизируют самые большие боевые корабли

ВМС США собираются списать 6 из 22 военных кораблей класса Ticonderoga.

Крейсеры были построены в 1980 году, и, как сообщает The National Interest, они все чаще требуют дорогостоящего ремонта.

Корабли должны будут утилизировать в 2021 году, так как на настоящий момент им нет замены.

Отмечается, что крейсеры класса Ticonderoga используются не только как боевая единица, но и как командный пункт для ряда авианосных групп. Так, командир корабля координирует противовоздушную и противоракетную оборону. При этом лишь 22 корабля из 92 имеют коммуникационные возможности для выполнения данной функции.

В свою очередь, новые корабли американский флот получит лишь к 2025 году. Из этого следует, что в случае утилизации крейсеров Ticonderoga в ближайшее время у США не останется кораблей, чтобы прикрывать плавучие авиабазы.