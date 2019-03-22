Японка покорила россиян исполнением хита Пугачевой «Миллион алых роз»

Девушка из Японии вместе со своим российским мужем записали видеоклип на песню Аллы Пугачевой «Миллион алых роз» на японском языке и опубликовали в Сети.

Дуэт назвал себя группой Ichigo Tanuki. Известный хит звучит на японском языке достаточно непривычно, однако россияне и пользователи Страны восходящего солнца оказались очарованы голосом талантливой девушки, которая к концу песни внезапно перешла на русский язык, сделав это почти без акцента.

По сюжету клипа, который повторяет смысл композиции, небогатый парень влюбляется в девушку и пытается добиться ее внимания. Молодой человек продает свой ноутбук и дарит ей кота, за сюрприз он получает поцелуй.

«Вариант на японском мне гораздо больше нравится. Вообще непонимание смысла многим песням идет на пользу», - считает FrancescaN.

Некоторые комментаторы предложили дуэту записать другие известные песни, к примеру, «Смуглянку». Но пара уже готовит новый клип на одну из советских песен.

«Девушка суперочаровательная! Смотреть на нее и слушать очень приятно. Отличный голос, и игра на гитаре на высоте!», - добавил другой пользователь.

Как пишет «360», молодой человек из Москвы Виталий с 16 лет играл на гитаре в различных рок-группах, а в 2012 году переехал в Японию. Там он и познакомился с Натсуки, вместе они и создали дуэт. Виталий стал играть на акустической гитаре и публиковать клипы в Сети.

Оказалось, что эту песню пара выбрала неспроста. В 1987 году Алла Пугачева приезжала в Токио, чтобы исполнить «Миллион алых роз» с японской певицей Kato Tokiko, которая позвала Примадонну выступить дуэтом. Поэтому японские жители хорошо знакомы с хитом о бедном художнике.

Напомним, мир увидел хит Аллы Пугачевой в 1982 году, стихи к песне «Миллион алых роз» написал Андрей Вознесенский, музыку к ней - Раймонд Паулз.