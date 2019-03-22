В Пенсионном фонде рассказали об имеющих право на вторую пенсию

На сегодняшний день несколько категорий российских пенсионеров имеют право на получение выплат в двойном размере – участники Великой Отечественной войны и блокадники. Они получают пенсию по инвалидности, а также страховую по возрасту, уточнили в Пенсионном фонде России.

Кроме того, в эту категорию также попадают члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие облучение, родители военных, погибших на военной службе, госслужащие, космонавты и летчики-испытатели.

Тем не менее, сейчас в Госдуме решается вопрос о расширении этого списка.

Предлагается также начать выплату двойных пенсий. Законопроект уже был внесен на рассмотрение парламента, сообщает «Российская газета».

Как заявил депутат Госдумы Андрей Барышев, нетрудоспособные члены семей ликвидаторов на ЧАЭС также имеют право на двойную пенсию из-за потери кормильца.

Ранее сообщалось, что правительство выделит миллиард рублей на повышение пенсий ветеранов Великой Отечественной Войны.