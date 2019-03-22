Около 640 пострадавших доставлены в больницы после взрыва на заводе в Китае

В 16 местных больниц в Китае доставлены около 640 пострадавших с травмами разной степени тяжести после взрыва на химзаводе, в результате которого погибло 44 человека.

Как рассказал мэр города Яньчэн Цао Лубао, в настоящее время 32 пострадавших находятся в критическом состоянии, еще 58 – в тяжелом. Об этом сказано в заявлении правительства провинции.

К спасательной операции и работам по ликвидации последствий ЧП из 12 близлежащих городов были привлечены 192 пожарных расчета, более 930 военных, а также тяжелая техника для разбора завалов. Пожарным удалось потушить три резервуара с химическими веществами, а также еще пять очагов возгорания.

Мощный взрыв произошел 21 марта на химическом заводе в китайской провинции Цзянсу. Мощность взрыва приблизительно равнялась землетрясению магнитудой 2,2 балла. Ударной волной выбило стекла в домах, расположенных в 5 км от места ЧП.

Местные СМИ пишут, что предприятие компании «Цзянсу тяньцзяи» занимается производством химических веществ, а также сырья для химической промышленности. Около двух лет завод штрафовали более пяти раз за нарушения экологических норм. После взрыва власти распорядились задержать несколько человек из менеджмента завода.