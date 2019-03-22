Жуткий морской обитатель: на пляже в США нашли странную рыбу

Необычную рыбу обнаружили жители США на пляже Лонг-Бич, побережье Вашингтон. О своей находке они сообщили специалистам Seaside Aquarium, которые выявили, что необычное животное является редким тихоокеанским змеевидным угрем.

Рыба практически полностью находилась в песке, и ее пришлось выкапывать. Предполагается, что угря могло прибить во время шторма к берегу.

После спасения рыбу поместили в аквариум. Ее не отпустили в открытое море из-за ослабленного состояния. Специалисты приняли решение вылечить поврежденные плавники морского обитателя и провести полный курс реабилитации.

Тихоокеанский змеевидный угорь – это крайне редкий вид угря. В основном он обитает в Перу и практически не встречается в штате Вашингтон.

Ранее на юге Австралии два рыбака обнаружили огромную рыбу длиной около трех метров и весом несколько сотен килограммов.