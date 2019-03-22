Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Жуткий морской обитатель: на пляже в США нашли странную рыбу

Дарья Михалина
07:27 22.03.2019
Редкую рыбу выбросило на берег на пляже Лонг-Бич, побережье Вашингтон.
© Видео: WildNFree Life, Youtube

Необычную рыбу обнаружили жители США на пляже Лонг-Бич, побережье Вашингтон. О своей находке они сообщили специалистам Seaside Aquarium, которые выявили, что необычное животное является редким тихоокеанским змеевидным угрем.

Рыба практически полностью находилась в песке, и ее пришлось выкапывать. Предполагается, что угря могло прибить во время шторма к берегу.

После спасения рыбу поместили в аквариум. Ее не отпустили в открытое море из-за ослабленного состояния. Специалисты приняли решение вылечить поврежденные плавники морского обитателя и провести полный курс реабилитации.

Тихоокеанский змеевидный угорь – это крайне редкий вид угря. В основном он обитает в Перу и практически не встречается в штате Вашингтон.

Ранее на юге Австралии два рыбака обнаружили огромную рыбу длиной около трех метров и весом несколько сотен килограммов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.03.2019, 00:54
Ядерная спецгруппа Британии приведена в готовность из-за Brexit
Дата22.03.2019, 05:00
Интенсивные маневры: «Ярсы» сменили полевые позиции в ходе учений
Дата21.03.2019, 08:09
Тарасова и Морозов взяли серебро в парном катании на чемпионате мира
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата21.03.2019, 21:50
Новейший ИЛ-76 будет передан ВКС РФ на следующей неделе
Дата20.03.2019, 07:40
Рассекречены документы о преступлениях на территории Эстонии в 1941-1945 годах
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:36 В стране и мире
Видео
Около 640 пострадавших доставлены в больницы после взрыва на заводе в Китае
07:13 В стране и мире
Microsoft прекратит поддержку Windows 7
06:38 Спорт
Бельгия поблагодарила сборную РФ за убранную после матча раздевалку
05:56 В стране и мире
МЧС предупредило об усилении ветра и мокром снеге в Москве
05:15 В стране и мире
Видео
«Танк, несущий идею мира»: памятник Т-34 реставрируют в немецком Торгау
События дня
События дня
Крымская весна
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Жуткий морской обитатель: на пляже в США нашли странную рыбу
Видео
Во власти стихии: улицы Сиднея затопило мощными ливнями
Видео
Юлию Началову проводили в последний путь аплодисментами
Видео
Михайлов о Началовой: я очень любил ее, не хочу судить
Видео
Высший пилотаж на новейших Су-34 в небе над Уралом: видео
Представлен облик салона новейшего лайнера Ил-96-400М
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.