Microsoft прекратит поддержку Windows 7

Microsoft выпустила предупреждение о том, что вскоре прекратит поддержку полюбившейся всем операционной системы Windows 7, выпуск обновлений безопасности прекратится 14 января 2020 года. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что пользователи начнут получать соответствующие уведомления уже с 18 апреля. После окончания поддержки операционная система станет небезопасной, так как у компьютеров будет отсутствовать защита от вирусов и киберугроз.

Как пишет портал Techcrunch, около 40% рынка программного обеспечения для компьютеров по-прежнему занимает Windows 7. Отмечается, что Windows 8 будет поддерживаться до 10 января 2023 года.

Напомним, Windows 7 была представлена в 2009 году. В течение многих лет Microsoft позволяла обновлять Windows 7 до Windows 10 бесплатно, потому что она более устойчива к вирусам. Однако многие пользователи так и не воспользовались данным предложением.