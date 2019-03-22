ООН озвучит решение по арктической заявке России летом

Комиссия ООН определился с позицией по российской заявке по расширению шельфа в Арктике и намерена озвучить свое решение летом. Об этом заявил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов.

«Надеемся, что на следующей сессии, в первые две недели июля, комиссия приступит к подготовке рекомендаций», - передает его слова РИА Новости.

При этом Храмов подчеркнул, что российская делегация в свою очередь регулярно контактирует с участниками комиссии ООН по границам континентального шельфа.

«Все идет в рабочем порядке. Комиссия слышит нашу аргументацию, ведем с ними рабочий диалог», - добавил замминистра.

В 2001 году Россия объявила о планах освоения арктического шельфа, в том числе хребет Ломоносова и поднятие Менделеева. В свое время заявку отклонили из-за недостатка геологической информации.

По данным экспертов, на этом участке находятся порядка 4,9 миллиардов тонн условного топлива.