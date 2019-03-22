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Евросоюз отказался признавать Голаны территорией Израиля

Дарья Михалина
06:25 22.03.2019
ЕС не поддержал Трампа по вопросу суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
© Фото: Juergen Schwenkenbecher , picture alliance, Globallookpress

Евросоюз отказывается признавать Голанские высоты частью Израиля. Об этом заявила представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич.

По ее словам, Израиль оккупировал Голанские острова в 1967 году, и в соответствии с международным правом неверно рассматривать их как территорию Израиля.

«Позиция ЕС не изменилась», - передает слова Косьянчич РИА Новости.

Напомним, до 1967 года Голанские высоты были частью Сирии, однако во время Шестидневной войны их западная часть была оккупирована Израилем. Спустя время этот участок был провозглашен суверенной территорией.

Совет безопасности ООН решение не признал. И неоднократно призывал вернуть Голаны Сирии.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля.

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