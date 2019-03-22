Ракета-носитель Vega стартовала с космодрома Куру
Во Французской Гвиане с космодрома Куру стартовала ракета-носитель Vega с итальянским спутником PRISMA.
© Видео: arianespace, YouTube
Ракета-носитель Vega с итальянским спутником PRISMA успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом говорится в сообщении на сайте корпорации Arianespace.
Запуск был произведен в 22.50 по местному времени (04.50 мск). Запуск ракеты с космодрома стал 12 запуском Vega с 2012 года. Итальянский спутник дистанционного зондирования Земли PRISMA - это 70-й запущенным компанией Arianespace спутником. Его должны доставить на солнечно-синхронную низкую околоземную орбиту.
С помощью спутника ученые планируют собрать больше данных о состоянии окружающей среды.