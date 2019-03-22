МЧС предупредило об усилении ветра и мокром снеге в Москве

В столице в пятницу, 22 марта, начиная с 7.00 и до конца суток будет идти мокрый снег с дождем. Также ожидаются сильные порывы ветра до 12-17 метров в секунду.

МЧС России рекомендует москвичам-автолюбителям ездить на низких скоростях и увеличивать дистанцию от впереди идущих автомобилей, а также избегать парковок возле рекламных щитов и деревьев.

Ранее о погодных условиях в столице в ближайшие дни «Звезде» рассказали в центре погоды «Фобос».