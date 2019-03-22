Трамп решил расширить территорию Израиля

Принадлежность горного плато Голанские высоты - это основная причина израильско-сирийского конфликта, который продолжается вот уже несколько десятилетий. Как считает президент США Дональд Трамп, эти высоты имеют стратегическое значение, важны для безопасности Израиля и стабильности в регионе. После этого заявления США израильский премьер Биньямин Нетаньяху позвонил главе Белого дома и сказал, что тот «творит историю».

«Спустя 52 года настало время для США признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые представляют стратегическое значение и важны для безопасности Государства Израиль и региональной стабильности!» - написал Трамп в своем Twitter.

На заявления Трампа уже отреагировали в ЕС - там сообщили, что не признают высоты частью Израиля. С подобным заявлением выступила Турция.

До 1967 года Голанские высоты были частью Сирии, но в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал их западную часть, а позже провозгласил этот участок своей суверенной территорией. Совет безопасности ООН решение не признал. И неоднократно призывал вернуть Голаны Сирии.