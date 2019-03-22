Россия и ООН активизируют усилия по ликвидации «Эр-Рукбана»

Россия совместно с ООН активизирует усилия по ликвидации печально известного лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии. О создании необходимой инфраструктуры для расселения беженцев офицеры центра по примирению враждующих сторон договорились с властями провинции Хомс.

Многие из тех, кого сейчас удерживают подконтрольные США боевики, уроженцы как раз этого региона. Для их приема созданы все условия. Взрослых готовы обеспечить работой, особенно в сфере сельского хозяйства, а детям предоставить возможность получать нормальное образование. После освобождения от террористов в Хомсе уже восстановлены сотни школ.

«Администрация провинции Хомс подтверждает свою готовность к приему беженцев, в особенности из лагеря «Эр-Рукбан», и предоставлять им всю необходимую помощь и льготы. Мы знаем, в каких нечеловеческих условиях живет лагерь "Эр-Рукбан", и как страдает его население, поэтому мы должны приложить все усилия для того, чтобы прекратить страдания этих людей», - сказал Амир аль-Халиль, заместитель губернатора провинции Хомс.

Сейчас ситуация в лагере катастрофическая: почти 40 тысяч человек живут под самодельными навесами в полной антисанитарии. Впервые в «Эр-Рукбане» зафиксирован случай заболевания проказой. Растет детская смертность. Территорию, на которой находится «Эр-Рукбан», контролирует армия США. Последние несколько попыток отправить туда автобусы и начать вывоз беженцев пока ни к чему не привели.