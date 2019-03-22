Мощный взрыв на химзаводе в Китае унес жизни 44 человек

Число жертв мощного взрыва на химическом заводе в китайской провинции Цзянсу на данный момент составляет 44 человека. Кроме того, по информации CGTN, еще 90 человек находятся в критическом состоянии, а 640 человек обратилось за медицинской помощью. С места происшествия были спасены 88 человек: рабочие завода выбегали из здания в крови.

Взрыву на заводе предшествовал пожар. На данный момент главный очаг возгорания полностью потушен. В результате взрыва и пожара полностью сгорели три крупные цистерны, в которых, по всей вероятности, содержались химикаты, а также два здания. В близлежащих домах также выбиты стекла.

По сообщению канала News Asia, мощность взрыва приблизительно равнялась землетрясению магнитудой 2,2 балла.