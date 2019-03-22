«Танк, несущий идею мира»: памятник Т-34 реставрируют в немецком Торгау

В пригороде Торгау реставрируют памятник легендарному советскому танку Т-34. После объединения западной и восточной Германии в 1990 году большую часть советских монументов отправили на переплавку, но эту «тридцатьчетверку» сохранили и даже решили отреставрировать.

Сейчас работы в самом разгаре: поверхность уже очистили от загрязнений и коррозии, у постамента появилась новая облицовка. Рабочие меняют коммуникации и приводят в порядок территорию.

«Я считаю этот памятник очень важным, потому что он является частью культурного наследия для Заэльбья. И это – история, а историю нужно сохранять. Особенно те события - историческую встречу в 1945 году. Это важно для нашего региона и не только для него, но и для всего мира. Поэтому для меня важно, чтобы этот памятный танк, несущий в себе идею мира, стоял здесь и дальше перед зданием администрации в Байльроде», - заявил бургомистр города Байльрод-при-Торгау Рене Феттер.

Ремонт проводится в рамках международного проекта «Своих не бросаем» при поддержке Российского военно-исторического общества и Министерства обороны нашей страны.

Открытие обновленного мемориала намечено на 25 апреля и будет приурочено к годовщине встречи союзников на Эльбе. 74 года назад в десяти километрах от города Торгау встретились советские и американские войска и именно эта встреча предопределила итог войны.