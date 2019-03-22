Первый полет претендента на звание самого быстрого боевого вертолета сняли на видео

Новый американский вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT совершил первый испытательный полет. Как говорилось ранее о машине, она должна почти в два раза превзойти по скорости существующие аналоги.

Компании Boeing и Sikorsky опубликовали совместное видео, на котором вертолет, поднявшись на несколько метров, медленно движется над площадкой вперед и назад, делает разворот на месте, зависает и приземляется. У винтокрылой машины имеется два соосных винта, а его ключевой особенностью является конструкция хвоста. На его конце расположен третий мощный винт, который направлен назад и расположен в центре широко разнесенного в стороны на горизонтальных стабилизаторах двухкилевого вертикального оперения.

Отмечается, что DEFIANT имеет в два раза больший радиус действия, при этом сохраняя лучшие, а то и более превосходные летные качества обычных вертолетов.