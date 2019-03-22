Президент Украины Петр Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают учиться у ВСУ «бить врага». Об этом он рассказал в эфире «Армия FM».

По словам Порошенко, украинская армия «встречала врага голая и босая» в 2014 году.

«И на сегодняшний день, когда у нас есть абсолютно мощный боевой дух, абсолютно фантастическая боеспособность, сегодня уже наши партнеры из стран-членов НАТО приезжают к нашим украинским воинам учиться, как давать отпор агрессии, побеждать в гибридной войне, бить, таким образом, врага», - сказал Порошенко.

Он назвал армию Украины «одной из самых эффективных в Европе», рассказывая о «достижениях» ВСУ. Однако реальные факты говорят о другом: по данным главного военного прокурора страны Анатолия Матиоса, с 2014 года небоевые потери составили более десяти тысяч человек. Это связано с самоубийствами, алкоголизмом и дезертирством среди солдат ВСУ.

Накануне стало известно, что в рядах украинской армии вспыхнула эпидемия чесотки. Уже более 50 человек обратились в медучреждения.

Военная техника также не является преимуществом Украины: ни внутри страны, ни за ее пределами украинское оружие не пользуется популярностью.