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Лавров сравнил провокации США в Югославии и «Белых касок» в Сирии

Наталья Вальханская
09:15 22.03.2019
Предлогом для бомбардировки Югославии в 1999 году стало якобы массовое убийство мирных албанцев в косовском селе Рачак.
Лавров сравнил провокации США в Югославии и «Белых касок» в Сирии
© Фото: Syrian Civil, Defence Exclusivepi, Globallookpress

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил организацию провокации в селе Рачак 15 января 1999 года в ходе военного конфликта между югославской полицией и албанскими сепаратистами с действиями «Белых касок» в Сирии. По мнению главы МИД, тогда в Югославии Запад использовал «искусственно созданный предлог», после чего тогдашний руководитель миссии ОБСЕ американец Уильям Уолкер заявил, что имел место акт геноцида.

«В общем, он сыграл ту же самую роль, которую сейчас играют так называемые «Белые каски» в Сирии, постоянно организовывая инсценировки, которые дают Западу повод для ударов по суверенному государству», - подчеркнул Лавров в интервью телеканалу НТВ.

Министр напомнил, что расследование событий в Югославии показало, что в Рачаке были убиты военные, боевики албанской освободительной армии, так называемой «Армии освобождения Косово», которых просто переодели в гражданскую форму и выдали за мирных жителей.

Организация «Белые каски» в Сирии, как неоднократно заявляли в МИД РФ, в действительности оказывает поддержку террористам и скрывает следы их преступлений, а также используется Западом, чтобы очернять официальный Дамаск и обвинять президента страны Башара Асада в якобы применении химоружия против мирного населения.

Минобороны РФ также много раз информировало общественность о попытках «небезызвестной своими фейками» организации «Белые каски» организовывать провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия, чтобы дать повод Западу нанести удар по Сирии.

Так, 14 апреля 2018 года США, Франция и Великобритания нанесли серию ракетных ударов по правительственным объектам в САР в ответ на якобы применение Дамаском химоружия в Восточной Гуте, инсценировку которого и устроили «Белые каски».

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