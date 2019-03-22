Зашла охладиться: австралиец обнаружил у себя коалу в машине

Австралиец Тим Уитроу поделился забавной историей в Facebook. Мужчина приехал на машине со своей собакой проверить один из своих виноградников. Уходя, он оставил в машине приоткрытую дверь, чтобы его пес мог в любой момент туда запрыгнуть и спрятаться от жары.

Но когда Уитроу вернулся, он увидел в салоне авто еще одного гостя, привлеченного прохладой: самую настоящую коалу. Зверек сидел сзади и совсем не собирался покидать свое место. Тиму понадобилось несколько минут, чтобы спокойно убедить коалу вылезти из машины. Та сначала попыталась укусить водителя, а потом и вовсе перебралась вперед на его место. Но когда Тим аккуратно попытался схватить ее за шкирку, животному ничего не осталось делать, как ретироваться.