На козырьке подъезда в Самаре найден труп девушки, пропавшей полгода назад

В Самаре на улице Черемшанской 160 на козырьке подъезда найден труп пропавшей в октябре 2018 года 34-летней местной жительницы. Как пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранителей, тело женщины обнаружено в гнилостном состоянии.

Жители дома опознали ее по одежде и внешним признакам, однако точно установить личность погибшей можно будет только после экспертизы.

Жители Самары в паблике во «ВКонтакте» недоумевают: как можно было не заметить тело раньше? Однако, как выясняется, козырек очень высокий и не просматривался из окон, поскольку над ним расположен парапет. Увидеть то, что находится над ним можно было только, если смотреть вниз с крыши.

Правоохранительным органам предстоит выяснить, как тело девушки оказалось в таком месте. Погибшая пропала 14 октября 2018 года.