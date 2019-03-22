Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эмилия Кларк чуть не умерла от кровоизлияния в мозг

Дарья Муромова
03:01 22.03.2019
Период восстановления был очень тяжелым, но Кларк нашла в себе силы вернуться к съемкам.
Эмилия Кларк чуть не умерла от кровоизлияния в мозг
© Фото: Hubert Boesl, dpa, Global Look Press

Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк рассказала, что перенесла две сложные операции на мозге в период между первым и вторым сезонами.

В 2011 году внезапные и резкие головные боли, вследствие которых актриса оказалась в больнице, начались в спортзале во время тренировки. Кларк в интервью The New Yorker призналась, что часто снимала стресс с помощью спорта.

Оказалось, что у Кларк субарахноидальное кровоизлияние - сложнейший тип инсульта, при котором около трети больных умирают, а те, кто выживает, потом проходят серьезное лечение, имея риск рецидива.

Период восстановления был очень тяжелым, но Кларк нашла в себе силы вернуться к съемкам. Однако в 2013 году актриса повторно перенесла похожую операцию с трепанацией мозга.

По словам Кларк, сейчас она полностью восстановилась и даже создала благотворительную организацию, которая помогает людям реабилитироваться после черепно-мозговых травм и инсульта.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.03.2019, 00:54
Ядерная спецгруппа Британии приведена в готовность из-за Brexit
Дата22.03.2019, 01:35
«Медведи» на страже Арктики: эксклюзивные кадры полетов Ту-142
Дата21.03.2019, 08:09
Тарасова и Морозов взяли серебро в парном катании на чемпионате мира
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата21.03.2019, 21:50
Новейший ИЛ-76 будет передан ВКС РФ на следующей неделе
Дата20.03.2019, 07:40
Рассекречены документы о преступлениях на территории Эстонии в 1941-1945 годах
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:01 В стране и мире
Эмилия Кларк чуть не умерла от кровоизлияния в мозг
02:43 В стране и мире
Названы автомобили, которые сложнее всего угнать
02:13 В стране и мире
Во власти стихии: за 24 часа в Сиднее выпала месячная норма осадков
01:57 В стране и мире
Евросоюз дал Британии отсрочку по Brexit
01:03 В стране и мире
Видео
Число жертв крушения парома в Ираке возросло до 93
События дня
События дня
Крымская весна
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В Москву вернется настоящая зима
Видео
«Неужели Всевышнему не хватает ангелов?»: Киркоров об уходе Юлии Началовой
Видео
Юлию Началову проводили в последний путь аплодисментами
Видео
«Она действительно всегда улыбалась» - Новикова из «Блестящих» вспоминает Юлию Началову
Видео
Высший пилотаж на новейших Су-34 в небе над Уралом: видео
Представлен облик салона новейшего лайнера Ил-96-400М
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.