Названы автомобили, которые сложнее всего угнать

Британский исследовательский центр Thatcham Research опубликовал список автомобилей, угнать которые сложнее всего. В рамках теста эксперты пытались взломать 11 моделей автомобилей механическими способами, а также через слабые места в их электронной системе защиты.

Высшая оценка досталась четырем автомобилям: немецким Mercedes-Benz B-Class и Audi e-tron, а также британским Land Rover и Evoque Jaguar XE.

Еще шесть автомобилей получили низкие оценки, поскольку испытания прошли плохо. Это Ford Mondeo, Hyundai Nexo, Kia ProCeed, Lexus UX, Porsche Macan и Toyota Corolla Hybrid. Все перечисленные марки оказались подвержены дистанционным кражам.

Последняя машина, японский внедорожник Suzuki Jimny, полностью провалила испытания: в ней эксперты сочли неудовлетворительными систему блокировки колес и сигнализацию.

По словам исследователей, с каждым годом преступники выдумают новые, наиболее изощренные способы взлома автомобилей. Сейчас злоумышленники отдают предпочтение цифровым методам, позволяющим угнать авто удаленно.