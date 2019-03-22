Вышел новый трейлер фильма «Джон Уик 3»

Компания Lionsgate Movies опубликовала второй трейлер боевика «Джон Уик 3», главную роль в котором сыграл Киану Ривз.

В официальном синопсисе проекта говорится о том, что «после убийства члена Международной гильдии убийц Уик считается "отлученным", и по его следам идут самые безжалостные в мире убийцы обоих полов». За убийство главного героя их ждет награда в 14 миллионов долларов.

В картине также снялись Джейсон Манцукас, Йен МакШейн, Холли Берри, Анджелика Хьюстон, Лоуренс Фишборн и другие.

Мировая премьера в кинотеатрах запланирована на 17 мая 2019 года.