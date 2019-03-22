Во власти стихии: за 24 часа в Сиднее выпала месячная норма осадков

Улицы австралийского Сиднея залиты водой. Передвижение автомобилей местами невозможно из-за сильного ливня, обрушившегося на город. По сообщению канала ABC, в городе за 24 часа выпала месячная норма осадков.

В пригороде Литл Бэй зафиксировано 100 мм осадков, в Роуз Бэй - 85 мм. Учитывая то, что месячная норма осадков для марта в Сиднее составляет 149,9 мм.

«По нашим подсчетам, ливень продолжится до понедельника, 25 марта. У нас приведены в готовность команды спасателей на случай наводнения. Кроме того, волонтеры также готовы оказать помощь», - заявили в метеорологическом бюро.

В Австралии сейчас бушуют сразу два циклона: тропический «Тревор» разыгрался на севере штата Квинсленд, а циклон «Вероника» надвигается на северное побережье штата Западная Австралия.