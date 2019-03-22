Евросоюз дал Британии отсрочку по Brexit

Главы 27 государств, входящих в Евросоюз, единогласно одобрили запрос Великобритании по отсрочке Brexit. Об этом рассказал глава Евросовета Дональд Туск в своем Twitter.

«ЕС27 единогласно одобрили свой ответ на запросы Соединенного Королевства», - написал Туск.

Саммит ЕС даст отсрочку на выход Великобритании до 22 мая, если британский парламент примет соглашение с Брюсселем. Если этого не произойдет, Brexit будет отложен до 12 апреля.