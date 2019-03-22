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Видеоагентство Ruptly стало вторым по просмотрам на YouTube в ФРГ

Дарья Муромова
01:43 22.03.2019
Видео Ruptly набрали более 14 миллионов просмотров, что на два миллиона больше, чем, например, у Spigel TV.
Видеоагентство Ruptly стало вторым по просмотрам на YouTube в ФРГ
© Фото: Jaap Arriens, Global Look Press

Видеоагентство Ruptly, которое входит в телесеть RT, стало вторым среди новостных СМИ Германии по количеству просмотров на YouTube в феврале 2019 года.

По данным Tubular Labs, видео Ruptly набрали более 14 миллионов просмотров, что на два миллиона больше, чем, например, у Spigel TV.

Суммарно по количеству просмотрах в самых популярных соцсетях Ruptly вошло в ТОП-5 СМИ, при этом обойдя Spiegel TV, Welt Video & TV и Bild.

Руководитель видеоагентства Динара Токтосунова пояснила, что Ruptly старается обеспечить широкий спектр видеоконтента с учетом формата разных соцсетей.

«Особую роль играют прямые трансляции. Для них мы разработали специальную платформу Ruptly Live, которая позволяет клиентам буквально в три клика показывать наши лайвы в социальных сетях», - рассказала Токтосунова.

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