«Доигрались»: в Польше поставили пьесу по Mein Kampf Гитлера

В грядущую субботу, 23 марта, в польском театре - премьера спектакля по книге Адольфа Гитлера «Mein Kampf». Актеры будут дословно цитировать авторский текст, в котором славяне - поляки в том числе - названы людьми третьего сорта, и которым было предложено уступить свои земли германской расе.

Название театра Повшехны переводится на русский, как «общедоступный». В Варшаве он открылся первым после окончания Второй мировой и вот - «доигрался» до премьеры творческого изложения автобиографии Гитлера.

«Прежде всего мы к своему удивлению обнаружили, что эта книга - на самом деле не то, чем кажется. Весь ужас - в нашем воображении. И то, что на самом деле есть в книге, как бы размывается. Вот это и интересно. И с другой стороны, содержание этой книги очень четко перекликается с тем, с чем мы сталкиваемся сейчас», - говорит режиссер Якуб Скживанек.

Режиссер - не слишком широко известный даже в узких кругах, но, видимо, с большим желанием большой и скорой славы. Современное искусство, конечно, любит провокации, но в этом случае явно перегнули палку. Ведь не обязательно читать хрестоматию нацистов, чтобы знать, кем был ее автор.

«Эти цитаты из Гитлера, из "Mein Kampf", они были призваны спровоцировать польское общество и показать, что современное польское общество воспринимает идеи Гитлера и нынешний польский истеблишмент, возможно, высказывает даже более радикальные», - поясняет историк Третьего Рейха, писатель Константин Залесский.

Знаменитое «Я Пастернака не читал, но осуждаю» - не из этой постановки. Если верить режиссеру, нацизм, равно как и «Mein Kampf», он не одобряет. Но вот название для премьеры явно выбрал не случайно. Да и ставить спектакль по сценарию человека, который людей уничтожал миллионами, - то еще культурное мероприятие. Скорее, попытка привлечь к себе внимание.

«Пьесу, конечно, можно было озаглавить и по-другому. Особенно в Польше, на территории которой были самые крупные лагеря смерти, лагеря уничтожения. Особенно в Польше хотелось бы видеть большую чувствительность к таким вопросам со стороны людей искусства, интеллектуалов», - объясняет политолог Бенни Брискин.

Где у Варшавы логика и как далеко готовы зайти польские власти - вопросы, которые интересуют историков и не только в разных странах мира. В попытках обелить себя в довольно щекотливых моментах войны там запросто манипулируют фактами и даже придумывают новые. Вот, например, из последнего: Россию не позвали на празднование годовщины начала Второй мировой, потому что сегодня она, якобы, самая большая угроза для мира. И не важно, что в 1945-м Варшаву освобождали от фашистов советские солдаты.