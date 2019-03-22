Число жертв крушения парома в Ираке возросло до 93

Число жертв крушения парома в Ираке на реке Тигр увеличилось до 93. Ранее было известно о 85 погибших.

Пропавшими без вести до сих пор числятся десятки людей. Премьер-министр Республики Адель Абдель Махди приказал немедленно начать расследование этой аварии.

По предварительным данным, причиной ЧП стал перегруз судна в три раза, сообщил телеканал Al Arabiya.

Арабские СМИ утверждают, что паром мог перевозить от 170 до 250 человек, но также есть информация, что судно рассчитано на 75 пассажиров.

Большинство людей на борту - дети, а течение Тигра очень сильное. Это объясняет растущее число жертв.

На данный момент известно о 55 спасенных, 19 из которых несовершеннолетние. Поисково-спасательная операция продолжается.